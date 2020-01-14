RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 2024 року в Україні створять
додатково 1 млн робочих...

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:37

Ющенко обещал 5 000 000 рабмест.
pin1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:33

Если сперва уничтожить 2 млн. (или больше) имеющихся рабочих мест, то потом создать 1 млн. новых будет элементарно просто.
yanyura
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
4
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
R2 » Сер 15 січ, 2020 10:49
7 217
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 18:18
vlinev2
Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:11
3 224
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:01
blueiceua
В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
R2 » Вів 14 січ, 2020 13:09
7 348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 10:07
Rack

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (278)
15.01.2020 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.