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До 2024 року в Україні створять
додатково 1 млн робочих...

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:37

Ющенко обещал 5 000 000 рабмест.
pin1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:33

Если сперва уничтожить 2 млн. (или больше) имеющихся рабочих мест, то потом создать 1 млн. новых будет элементарно просто.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:45

Мне интересно каким образом он собирается это делать? Это нужно каждый день по большему предприятию на 600 мест открывать, а это чудо не способно ничего кроме пустой эфимерной болтовни, которая на голову не налазит, такой бред несёт , что просто жесть. Я не удивлюсь ,если завтра это де*** обьявит о колонизации Марса Украиной в 5м веке, посмотрите на рожу этого де*** полного ноля в экономике, оно ж де*** просто, неужели у нас в стране нет толковых экономистов? Я знаю огромное количество в университете, где я училась - сходите в Академию Наук, возьмите там нормального ученого человека с головой, а не этого пустозвона. Адекватный экономист проанализировал бы рынок, у нас в стране не хватает тысяч предприятий разноплановых и продуктов питания качественных и строй материалов и бытовой и не бытовой техники, мы же все покупаем за рубежом для внутреннего потребления, так не должно быть.
diana_dragomanova_2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:47

Этот сказочник напомнил мне Королевскую с ее " У мене є мрія")))
diana_dragomanova_2
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