До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...

Додано: Чет 16 січ, 2020 05:45

Мне интересно каким образом он собирается это делать? Это нужно каждый день по большему предприятию на 600 мест открывать, а это чудо не способно ничего кроме пустой эфимерной болтовни, которая на голову не налазит, такой бред несёт , что просто жесть. Я не удивлюсь ,если завтра это де*** обьявит о колонизации Марса Украиной в 5м веке, посмотрите на рожу этого де*** полного ноля в экономике, оно ж де*** просто, неужели у нас в стране нет толковых экономистов? Я знаю огромное количество в университете, где я училась - сходите в Академию Наук, возьмите там нормального ученого человека с головой, а не этого пустозвона. Адекватный экономист проанализировал бы рынок, у нас в стране не хватает тысяч предприятий разноплановых и продуктов питания качественных и строй материалов и бытовой и не бытовой техники, мы же все покупаем за рубежом для внутреннего потребления, так не должно быть.