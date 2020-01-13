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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:33
Если сперва уничтожить 2 млн. (или больше) имеющихся рабочих мест, то потом создать 1 млн. новых будет элементарно просто.
Додано: Чет 16 січ, 2020 05:45
Мне интересно каким образом он собирается это делать? Это нужно каждый день по большему предприятию на 600 мест открывать, а это чудо не способно ничего кроме пустой эфимерной болтовни, которая на голову не налазит, такой бред несёт , что просто жесть. Я не удивлюсь ,если завтра это де*** обьявит о колонизации Марса Украиной в 5м веке, посмотрите на рожу этого де*** полного ноля в экономике, оно ж де*** просто, неужели у нас в стране нет толковых экономистов? Я знаю огромное количество в университете, где я училась - сходите в Академию Наук, возьмите там нормального ученого человека с головой, а не этого пустозвона. Адекватный экономист проанализировал бы рынок, у нас в стране не хватает тысяч предприятий разноплановых и продуктов питания качественных и строй материалов и бытовой и не бытовой техники, мы же все покупаем за рубежом для внутреннего потребления, так не должно быть.
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:28
Re: До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих.
Да, не поняли Вы его. Перевожу.
"У нас план" – так на сленге называют наркотик на основе конопли - хвастается и скорее всего, сожалеет, что нет кокоина.
"Мы обещали до 2024 года" - все вопросы по качеству работы после окончания срока полномочий действующей власти, до выборов не беспокоить.
"Сократить срок поиска рабочего места до двух месяцев" - социальное пособие по безработице будут платить не более 2 месяцев.
"снизить уровень безработицы к среднеевропейскому уровню – 5%" - процедура регистрации безработного будет усложнена до уровня "хрен зарегистрируется", но допускает, что таки найдутся "продвинутые" которые смогут оформить все документы, но их будет не более 5%.
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