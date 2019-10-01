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У квітні припинять
випускати спорткар BMW i8

У квітні припинять випускати спорткар BMW i8
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:43

У квітні припинять випускати спорткар BMW i8

Пропонуємо до обговорення:
BMW в квітні поточного року припинить випускати гібридний спорткар BMW i8, повідомляє Autocar. Британський автовиробник готується до початку продажів нової лінійки електромобілів

Дивися повний текст У квітні припинять випускати спорткар BMW i8.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:44

BMW в квітні поточного року припинить випускати гібридний спорткар BMW i8, повідомляє Autocar. Британський автовиробник готується до початку продажів нової лінійки електромобілів.

Британський? :-)
Всюдиносапхайчик
 
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