BMW в квітні поточного року припинить випускати гібридний спорткар BMW i8, повідомляє Autocar. Британський автовиробник готується до початку продажів нової лінійки електромобілів
Дивися повний текст У квітні припинять випускати спорткар BMW i8.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:43
У квітні припинять випускати спорткар BMW i8
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Дивися повний текст У квітні припинять випускати спорткар BMW i8.
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:44
BMW в квітні поточного року припинить випускати гібридний спорткар BMW i8, повідомляє Autocar. Британський автовиробник готується до початку продажів нової лінійки електромобілів.
Британський? :-)
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