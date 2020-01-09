Про це повідомляє пресслужба відомства.
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:18
Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:18
еще нужно подождать..
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году."
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:36
Это по данным таможни (декларациям). Реальный дефицит (по платежам), видимо, близок к 12 млрд.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:46
Верной дорогой идём. При растущей динамике отрицательного сальдо, мы ещё и кредиты пытаемся обслуживать. Может пора уже признать, что надо рынки менять?
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:50
Re: развитие по плану
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:03
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:04
Волгарь Экспортеры не все показывают реальную выручку, реализуют товары (зерно к примеру) по минимальным ценам фирмам - прокладкам, которые потом реализуют по нормальной цене. Маржа ввозится наликом. И жизнь кучерявая... Просчитай сколько зерна вывезли (50 млн тонн) кукуруза - 168 долларов США за тонну, пшеница 3 кл - до 200.
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