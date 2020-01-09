Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів
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serpsp написав:Волгарь Экспортеры не все показывают реальную выручку, реализуют товары (зерно к примеру) по минимальным ценам фирмам - прокладкам, которые потом реализуют по нормальной цене. Маржа ввозится наликом. И жизнь кучерявая... Просчитай сколько зерна вывезли (50 млн тонн) кукуруза - 168 долларов США за тонну, пшеница 3 кл - до 200.
Впервые слышу о подобном - обычно занижают стоимость фактур ПРИ ИМПОРТЕ. А уж ввести НАЛОМ часть выручки от тендера на поставку 100-150 тыс. т зерна в Египет или Турцию - ВООБЩЕ из области фантастики. Да и большого смысла нет - по данным Минфина реальное сальдо отрицательное платежей минимум на 3 млрд. больше.