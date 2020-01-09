Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів

Додано: Чет 16 січ, 2020 09:21

unicdima написав: рабочая сила работающая за рубежом это тоже по сути товар рабочая сила работающая за рубежом это тоже по сути товар

Абсолютно правильно! Это еще Карл Маркс подметилПроблема в том, что чем больше этот "товар" находится за границей, то тем больше вероятность, что он там и останется. Молодые, которые уехали на заработки, уже не планируют возвращаться, а пожилые всеми усилиями стараются устроить детей на обучение за границу, естественно, с последующей перспективой там остаться.Другая проблема, что этот процесс уже давно начался, незаметно, но однозначно чётко наблюдаемый. Когда общаешься с людьми с западной и центрально-западной Украины, то никто уже даже не обсуждает, в какой ВУЗ страны ребенка отправить, речь всегда идёт исключительно о том, в какую страну (!) отправить ребенка учиться. И если лет 5 назад обсуждали ближнее зарубежье (Польша, Чехия и т.д.), то сейчас уже обсуждается Германия, Нидерланды и т.д.Кстати, рекомендую посмотреть на динамику денежных переводов в Украину (например, здесь, хотя можете сами нагугить любой другой сайт) - она уже ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.PS: учитывая, что Польские банки уже дают ипотеку украинцам под смешные 2-3% годовых, то всё ооочень печально для Украины.