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Які зарплати і пенсії повинні
бути в Україні - думка...

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі економіка зростає на 3-4%, а зарплати – на 10%.

Дивися повний текст Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка Милованова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

А милованов вообще своими долностными обязанностями занимаеться или с утра до вечера бухтит в интернет всякий бред?
blueiceua
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