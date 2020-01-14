Наразі економіка зростає на 3-4%, а зарплати – на 10%.
Дивися повний текст Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка Милованова.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49
Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка Милованова.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49
А милованов вообще своими долностными обязанностями занимаеться или с утра до вечера бухтит в интернет всякий бред?
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