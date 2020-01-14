RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які зарплати і пенсії повинні
бути в Україні - думка...

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі економіка зростає на 3-4%, а зарплати – на 10%.

Дивися повний текст Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка Милованова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92875
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

А милованов вообще своими долностными обязанностями занимаеться или с утра до вечера бухтит в интернет всякий бред?
blueiceua
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 825
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:14

Я могу себе представить какими будут следующие. Так и до мышей можно до...
p_a_l
 
Повідомлень: 2519
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:45

Re: говорящие головы

"Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен."
и
"Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов" -

Это нормально?
sal
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 25.03.16
Подякував: 738 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
R2 » Сер 15 січ, 2020 08:20
6 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:58
Галина441
Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:11
3 205
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:01
blueiceua
В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
R2 » Вів 14 січ, 2020 13:09
7 314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 10:07
Rack

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (361)
15.01.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.