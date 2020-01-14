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Які зарплати і пенсії повинні
бути в Україні - думка...

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі економіка зростає на 3-4%, а зарплати – на 10%.

Дивися повний текст Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка Милованова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:49

А милованов вообще своими долностными обязанностями занимаеться или с утра до вечера бухтит в интернет всякий бред?
blueiceua
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Я могу себе представить какими будут следующие. Так и до мышей можно до...
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:45

Re: говорящие головы

"Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен."
и
"Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов" -

Это нормально?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:47

Re: Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...

Лучше бы рассказал, где он берет такую траву?
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:36

Мнение Милованова услышано. И всё.
pin1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:47

  Vovick написав:Лучше бы рассказал, где он берет такую траву?


Думаю у Омельяна :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:18

Если зарплаты не будут догонять польские, то скоро у станка будет сам Милованов стоять.
vlinev2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:25

  vlinev2 написав:Если зарплаты не будут догонять польские, то скоро у станка будет сам Милованов стоять.

Не , если они будут догонять, то только у Милованова станок и будет стоять. А весь бизнес сбежит в Польшу или закроется, т.к смысла что-то делать в Украине не останется. Что хорошего Украине может предложить кроме дешевой раб силы ? У нас высокие налоги, дорогие кредиты, коррупция, нестабильность, мизерный внутренний рынок. А на внешний еще попробуй отправь и продай продукцию ...
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50

Интересно, как он себе представляет эту картинку? Курс 24, зарплаты 30-40 тыс. Экспорт в глубокой ...опе, народ покупает айфоны даже собакам, праздник жизни оплачивается за счет пирамиды ОВГЗ? Или зарплаты 30-40, но курс под 50?
Gastarbaiter
 
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