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Які зарплати і пенсії повинні
бути в Україні - думка...

Які зарплати і пенсії повинні бути в Україні - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:25

Дыбилы.а менч помнню после учебы бухгалтером на роботу не брали,говорилю стажа нет, а тут вон долбойоб пи** тпкую экономическую чуш,особенно про пенсию
polkovnik552
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