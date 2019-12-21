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Microsoft припинила
підтримку Windows 7

Microsoft припинила підтримку Windows 7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:19

Microsoft припинила підтримку Windows 7

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Дивися повний текст Microsoft припинила підтримку Windows 7.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:19

После того как поставил 7-ку, сразу отключил обновления. Не пригодилось.
p_a_l
 
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