Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Дивися повний текст Microsoft припинила підтримку Windows 7.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:19
Microsoft припинила підтримку Windows 7
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft припинила підтримку Windows 7.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:19
После того как поставил 7-ку, сразу отключил обновления. Не пригодилось.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:24
Это очень хорошо, вы очень облегчили интеграцию вашего компьютера в мой ботнет, большое спасибо вам за это.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:35
Авторитетно заявляю - сама КРУТА вінда всіх часів і народів
RIP
+50грн !
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