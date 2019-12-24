|
|
Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Іноземні фермери, які обробляють землі в Україні, звернулися до президента України, прем'єра та голови Верховної Ради з метою не допустити дискримінацію і обмеження конкуренції на ринку сільськогосподарських земель.
Дивися повний текст Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для них ринок землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92874
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:22
Нас не интересуют ваши рыночные позиции. Нас интересуют наши рыночные позиции.
Там на нас плевать хотели с нашими позициями
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2517
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор