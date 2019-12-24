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Іноземні фермери просять
Зеленського не закривати для...

Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:22

Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземні фермери, які обробляють землі в Україні, звернулися до президента України, прем'єра та голови Верховної Ради з метою не допустити дискримінацію і обмеження конкуренції на ринку сільськогосподарських земель.

Дивися повний текст Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для них ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:22

Нас не интересуют ваши рыночные позиции. Нас интересуют наши рыночные позиции.
Там на нас плевать хотели с нашими позициями
p_a_l
 
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