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Хто з міністрів отримав
зарплату в 234 тисячі гривень...

Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44

Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Оприлюднена інфографіка зарплат міністрів за грудень, стало відомо, у кого яка вийшла після підвищення.

Дивися повний текст Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44

Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:50

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.


Воно може б і так - але як оцінити ефективність їх роботи ? І хто це може реально зробити ? В приватній фірмі все зрозуміло - прибуток - відповідна зарплата . А тут як ? Економіка країни взагалі дуже інертна штука - і результати можуть вилізти через кілька років аж ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:51

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.

Оказывается, министры строят экономику. Вот оно что
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:19

какая-то бредовая тарифная сетка или что там у них. не пойму логики совсем
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:35

А помните как они перед выборами - мы волонтеры, за бесплатно работаем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:40

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

Они строят разве что вилы и замки за бугром. За наши же деньги разворовывают страну.
Предыдущие наворовали, все это знают и ответственность никто не понесет. Будут воровать и уже воруют и эти, новые. Они и в клоунах могут побывать и чушь нести, но за наши же деньги.
А я как и все должны дань отстегивать в виде узаконенных налогов. Чтобы воровать было что.
Если вообще им зарплату не давать. Вы думаете что кто то уволится? Будут сидеть как мыши тихо и тихо тырить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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