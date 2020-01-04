Оприлюднена інфографіка зарплат міністрів за грудень, стало відомо, у кого яка вийшла після підвищення.
Дивися повний текст Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень (інфографіка).
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44
Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень (інфографіка).
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44
Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.
А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:50
Воно може б і так - але як оцінити ефективність їх роботи ? І хто це може реально зробити ? В приватній фірмі все зрозуміло - прибуток - відповідна зарплата . А тут як ? Економіка країни взагалі дуже інертна штука - і результати можуть вилізти через кілька років аж ...
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:51
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:19
какая-то бредовая тарифная сетка или что там у них. не пойму логики совсем
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:35
А помните как они перед выборами - мы волонтеры, за бесплатно работаем.
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:40
Они строят разве что вилы и замки за бугром. За наши же деньги разворовывают страну.
Предыдущие наворовали, все это знают и ответственность никто не понесет. Будут воровать и уже воруют и эти, новые. Они и в клоунах могут побывать и чушь нести, но за наши же деньги.
А я как и все должны дань отстегивать в виде узаконенных налогов. Чтобы воровать было что.
Если вообще им зарплату не давать. Вы думаете что кто то уволится? Будут сидеть как мыши тихо и тихо тырить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:03
Re: Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
А Дубилета чего обидели, или он типа не бедствует, и ему не надо норм ЗП?
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