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Хто з міністрів отримав
зарплату в 234 тисячі гривень...

Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44

Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Оприлюднена інфографіка зарплат міністрів за грудень, стало відомо, у кого яка вийшла після підвищення.

Дивися повний текст Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:44

Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:50

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.


Воно може б і так - але як оцінити ефективність їх роботи ? І хто це може реально зробити ? В приватній фірмі все зрозуміло - прибуток - відповідна зарплата . А тут як ? Економіка країни взагалі дуже інертна штука - і результати можуть вилізти через кілька років аж ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:51

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.

Оказывается, министры строят экономику. Вот оно что
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:19

какая-то бредовая тарифная сетка или что там у них. не пойму логики совсем
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:35

А помните как они перед выборами - мы волонтеры, за бесплатно работаем.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:40

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

Они строят разве что вилы и замки за бугром. За наши же деньги разворовывают страну.
Предыдущие наворовали, все это знают и ответственность никто не понесет. Будут воровать и уже воруют и эти, новые. Они и в клоунах могут побывать и чушь нести, но за наши же деньги.
А я как и все должны дань отстегивать в виде узаконенных налогов. Чтобы воровать было что.
Если вообще им зарплату не давать. Вы думаете что кто то уволится? Будут сидеть как мыши тихо и тихо тырить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:03

Re: Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...

А Дубилета чего обидели, или он типа не бедствует, и ему не надо норм ЗП?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:47

Re: приличная компания

Глава министерства юстиции Денис Малюська заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса, так как "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания".
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:15

Неужели министр по делам ветеранов намного эффективнее работает, чем министр обороны???
Конрад Карлович
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