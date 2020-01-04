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Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:17
быть министром очень не просто
быть министром-предел карьерного роста...
хотя,им до директора почты еще можно расти.
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Tabak
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