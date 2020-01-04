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Хто з міністрів отримав
зарплату в 234 тисячі гривень...

Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:17

быть министром очень не просто
быть министром-предел карьерного роста...
хотя,им до директора почты еще можно расти.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:29

  Rainbow написав:Ну и отлично, или министры должны работать за еду?
Эти люди строят экономику и будущее нашей страны.

А вот с количеством депутатов нужно что-то решать.


По вашим высказываниям диагноз можно поставить.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:40

Дубилет как футурист выглядит более убедительно.
pin1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:43

Нет слов! А нам за неуплату коммуналки двери будут выламывать и руки выкручивать! Свадьба блин малин в Малиновке, не напоминает ? Я в шоке.
jerri2074
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:50

Уволить на ... всех, кроме Дубилета,он единственный эффективный министр в этой шайке дармоедов
diana_dragomanova_2
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