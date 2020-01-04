Хто з міністрів отримав зарплату в 234 тисячі гривень...

быть министром очень не просто
быть министром-предел карьерного роста...
хотя,им до директора почты еще можно расти.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:17
быть министром очень не просто
быть министром-предел карьерного роста...
хотя,им до директора почты еще можно расти.
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:29
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:43
Нет слов! А нам за неуплату коммуналки двери будут выламывать и руки выкручивать! Свадьба блин малин в Малиновке, не напоминает ? Я в шоке.
Додано: Чет 16 січ, 2020 05:50
Уволить на ... всех, кроме Дубилета,он единственный эффективный министр в этой шайке дармоедов
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