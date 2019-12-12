Кабінет міністрів призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новикова. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08
Призначено нового голову НАЗК
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Дивися повний текст Призначено нового голову НАЗК.
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08
ТОПы меняются, как изношенные перчатки..а ГДЕ результаты работы их конторы??..или в стране поголовно все чинуши "чисты" и могут отчитаться за каждую "кровно заработанную баксу"??!!
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:45
Надеюсь хоть он начнёт чистку этой клоаки и перезапустит НАПК ? Или опять ляжет под ОПУ и будет "независимым" )))
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