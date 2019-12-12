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Призначено нового голову НАЗК

Призначено нового голову НАЗК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08

Призначено нового голову НАЗК

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новикова. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08

ТОПы меняются, как изношенные перчатки..а ГДЕ результаты работы их конторы??..или в стране поголовно все чинуши "чисты" и могут отчитаться за каждую "кровно заработанную баксу"??!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:45

Надеюсь хоть он начнёт чистку этой клоаки и перезапустит НАПК ? Или опять ляжет под ОПУ и будет "независимым" )))
lov2108
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