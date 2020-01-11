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Рада підтримала закон про
введення соцдопомоги для...

Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:02

Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла за основу законопроект №2494, яким планується ввести соціальну допомогу пенсіонерам, які досягли 80-річного віку.

Дивися повний текст Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:02

популізм на популізмі ... А кошти де брати на це ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:01

  maxprofit написав:популізм на популізмі ... А кошти де брати на це ?

Это сущие копейки...
Конрад Карлович
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