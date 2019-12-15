Ощадбанк з 15 січня знижує відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:07
Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08
З таким керівництвом Ощадбанку скоро ж@па. Зарплати отримують тільки топменеджери,а не ті хто працює як віл на фронт-офісі. Там гарних працівників не залишилось. Ті ,хто себе поважає, вже пішли звідти.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16
теперь высчитаем суточный доход годового депозита на 1000 грн. Годовая ставка 13,25% минус налоги 18%(налог на пассивный доход) +1,5%(на армию) 13,25х0,195=2,58375% теперь от 13,25 надо отнять налоги 13,25-2,58375=10,66625% - это реальный доход на руки с вычетом налогов! теперь доход в сутки 10,66625/366=0,02914276- это суточная доля % дохода! 1000х0,02914276=29,14276 - это суточный доход в копейках на 1000 гривен! Вывод: 1000 грн. при ставке в 13,25% годовых, приносит доход 29 копеек в сутки!!!
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