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Ощадбанк знизив ставки
за депозитами фізосіб

Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:07

Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк з 15 січня знижує відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб.

Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08

З таким керівництвом Ощадбанку скоро ж@па. Зарплати отримують тільки топменеджери,а не ті хто працює як віл на фронт-офісі. Там гарних працівників не залишилось. Ті ,хто себе поважає, вже пішли звідти.
galinabogopolskaa
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16

теперь высчитаем суточный доход годового депозита на 1000 грн. Годовая ставка 13,25% минус налоги 18%(налог на пассивный доход) +1,5%(на армию) 13,25х0,195=2,58375% теперь от 13,25 надо отнять налоги 13,25-2,58375=10,66625% - это реальный доход на руки с вычетом налогов! теперь доход в сутки 10,66625/366=0,02914276- это суточная доля % дохода! 1000х0,02914276=29,14276 - это суточный доход в копейках на 1000 гривен! Вывод: 1000 грн. при ставке в 13,25% годовых, приносит доход 29 копеек в сутки!!!
Nikolasha
 
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