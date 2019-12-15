Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
З таким керівництвом Ощадбанку скоро ж@па. Зарплати отримують тільки топменеджери,а не ті хто працює як віл на фронт-офісі. Там гарних працівників не залишилось. Ті ,хто себе поважає, вже пішли звідти.
теперь высчитаем суточный доход годового депозита на 1000 грн. Годовая ставка 13,25% минус налоги 18%(налог на пассивный доход) +1,5%(на армию) 13,25х0,195=2,58375% теперь от 13,25 надо отнять налоги 13,25-2,58375=10,66625% - это реальный доход на руки с вычетом налогов! теперь доход в сутки 10,66625/366=0,02914276- это суточная доля % дохода! 1000х0,02914276=29,14276 - это суточный доход в копейках на 1000 гривен! Вывод: 1000 грн. при ставке в 13,25% годовых, приносит доход 29 копеек в сутки!!!
Может уже и больше, т.к. всех льготников перевели на обслуживание исключительно в Ощадбанк, без права выбора любого другого банка:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 373 Київ
Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі ... Механізм виплати пільги
7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг). ...
Может уже и больше, т.к. всех льготников перевели на обслуживание исключительно в Ощадбанк, без права выбора любого другого банка:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 373 Київ
Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі ... Механізм виплати пільги
7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг). ...
Если нет долгов и льгота может быть монетизирована, то банк можно выбрать ЛЮБОЙ.
7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).
За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. У разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.
Знакомый недавно перевел выплату льгот из ощада на карту привата без проблем.