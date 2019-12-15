Ощадбанк з 15 січня знижує відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:07
Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08
З таким керівництвом Ощадбанку скоро ж@па. Зарплати отримують тільки топменеджери,а не ті хто працює як віл на фронт-офісі. Там гарних працівників не залишилось. Ті ,хто себе поважає, вже пішли звідти.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16
теперь высчитаем суточный доход годового депозита на 1000 грн. Годовая ставка 13,25% минус налоги 18%(налог на пассивный доход) +1,5%(на армию) 13,25х0,195=2,58375% теперь от 13,25 надо отнять налоги 13,25-2,58375=10,66625% - это реальный доход на руки с вычетом налогов! теперь доход в сутки 10,66625/366=0,02914276- это суточная доля % дохода! 1000х0,02914276=29,14276 - это суточный доход в копейках на 1000 гривен! Вывод: 1000 грн. при ставке в 13,25% годовых, приносит доход 29 копеек в сутки!!!
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:26
Может уже и больше, т.к. всех льготников перевели на обслуживание исключительно в Ощадбанк, без права выбора любого другого банка:
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:44
Если нет долгов и льгота может быть монетизирована, то банк можно выбрать ЛЮБОЙ.
Знакомый недавно перевел выплату льгот из ощада на карту привата без проблем.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:24
Kalgan
Я это знаю, т.к. сам льготник. Но сперва всем в обязательном порядке открыли счета для безналичной оплаты исключительно в Ощадбанке (вы наверно невнимательно прочитали оффтекст, там именно об этом говорится), причем для перехода на монетизированный вид льготник имел право подать заявление всего лишь 2 раза в году - одно до 15 октября и одно до 15 мая. Если не успевал в один срок, надо было ждать до другого, потому так мало льготников и перешло на монетизированную выплату. И обязан был повторять это каждый год.
После "Постанови КМ № 1123 від 27.12.2019" это можно сделать в любое время, одноразово и в любой из 38 уполномоченных банков, но на местах возможны и перегибы. Так, в моем районе от всех требуют, чтобы они писали на открытие счета только в Ощадбанке и ни в каком другом банке. И люди вынужденно так и делают - открывают новый счет в Ощадбанке, потом приносят в соцзахист справку, что у них там открыт счет.
В понедельник поеду оформлять себе монетизацию, сделал краткую выписку из всех нормативных документов для доказательства, что можно открыть счет в любом из 38 банков (мне надо именно в Приватбанке, т.к. пенсию получаю там). Может быть удастся это сделать без скандала, а может придется и звонить на горячую линию в Минсоцзахист.
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