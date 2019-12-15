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Ощадбанк знизив ставки
за депозитами фізосіб

Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:07

Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк з 15 січня знижує відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб.

Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:08

З таким керівництвом Ощадбанку скоро ж@па. Зарплати отримують тільки топменеджери,а не ті хто працює як віл на фронт-офісі. Там гарних працівників не залишилось. Ті ,хто себе поважає, вже пішли звідти.
galinabogopolskaa
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16

теперь высчитаем суточный доход годового депозита на 1000 грн. Годовая ставка 13,25% минус налоги 18%(налог на пассивный доход) +1,5%(на армию) 13,25х0,195=2,58375% теперь от 13,25 надо отнять налоги 13,25-2,58375=10,66625% - это реальный доход на руки с вычетом налогов! теперь доход в сутки 10,66625/366=0,02914276- это суточная доля % дохода! 1000х0,02914276=29,14276 - это суточный доход в копейках на 1000 гривен! Вывод: 1000 грн. при ставке в 13,25% годовых, приносит доход 29 копеек в сутки!!!
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:26

За 6 лет доля Ощадбанка выросла с 7 до 23%.


Может уже и больше, т.к. всех льготников перевели на обслуживание исключительно в Ощадбанк, без права выбора любого другого банка:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. № 373
Київ

Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі
...
Механізм виплати пільги

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:44

  yanyura написав:
За 6 лет доля Ощадбанка выросла с 7 до 23%.


Может уже и больше, т.к. всех льготников перевели на обслуживание исключительно в Ощадбанк, без права выбора любого другого банка:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. № 373
Київ

Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі
...
Механізм виплати пільги

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF

Если нет долгов и льгота может быть монетизирована, то банк можно выбрать ЛЮБОЙ.

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).

За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. У разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.


Знакомый недавно перевел выплату льгот из ощада на карту привата без проблем. :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:24

Kalgan
Я это знаю, т.к. сам льготник. Но сперва всем в обязательном порядке открыли счета для безналичной оплаты исключительно в Ощадбанке (вы наверно невнимательно прочитали оффтекст, там именно об этом говорится), причем для перехода на монетизированный вид льготник имел право подать заявление всего лишь 2 раза в году - одно до 15 октября и одно до 15 мая. Если не успевал в один срок, надо было ждать до другого, потому так мало льготников и перешло на монетизированную выплату. И обязан был повторять это каждый год.

После "Постанови КМ № 1123 від 27.12.2019" это можно сделать в любое время, одноразово и в любой из 38 уполномоченных банков, но на местах возможны и перегибы. Так, в моем районе от всех требуют, чтобы они писали на открытие счета только в Ощадбанке и ни в каком другом банке. И люди вынужденно так и делают - открывают новый счет в Ощадбанке, потом приносят в соцзахист справку, что у них там открыт счет.

В понедельник поеду оформлять себе монетизацию, сделал краткую выписку из всех нормативных документов для доказательства, что можно открыть счет в любом из 38 банков (мне надо именно в Приватбанке, т.к. пенсию получаю там). Может быть удастся это сделать без скандала, а может придется и звонить на горячую линию в Минсоцзахист.
yanyura
 
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