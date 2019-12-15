Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

Додано: Сер 15 січ, 2020 19:24

Kalgan

Я это знаю, т.к. сам льготник. Но сперва всем в обязательном порядке открыли счета для безналичной оплаты исключительно в Ощадбанке (вы наверно невнимательно прочитали оффтекст, там именно об этом говорится), причем для перехода на монетизированный вид льготник имел право подать заявление всего лишь 2 раза в году - одно до 15 октября и одно до 15 мая. Если не успевал в один срок, надо было ждать до другого, потому так мало льготников и перешло на монетизированную выплату. И обязан был повторять это каждый год.



После "Постанови КМ № 1123 від 27.12.2019" это можно сделать в любое время, одноразово и в любом из 38 уполномоченных банков, но на местах возможны и перегибы. Так, в моем районе от всех требуют, чтобы они писали на открытие счета только в Ощадбанке и ни в каком другом банке. И люди вынужденно так и делают - открывают новый счет в Ощадбанке, потом приносят в соцзахист справку, что у них там открыт счет.



В понедельник поеду оформлять себе монетизацию, сделал краткую выписку из всех нормативных документов для доказательства, что можно открыть счет в любом из 38 банков (мне надо именно в Приватбанке, т.к. пенсию получаю там). Может быть удастся это сделать без скандала, а может придется и звонить на горячую линию в Минсоцзахист.