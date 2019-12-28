З 1 січня 2020 року поліція має право штрафувати власників авто на єврономерах на місці зупинки.
Дивися повний текст З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати авто на єврономерах.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16
З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати...
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Дивися повний текст З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати авто на єврономерах.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:17
АЭС вроде договорилась с министрами не штрафовать б***.А по ходу кто-то врет безбожно.
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