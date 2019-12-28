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З січня поліція отримала законні
повноваження штрафувати...

З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:16

З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2020 року поліція має право штрафувати власників авто на єврономерах на місці зупинки.

Дивися повний текст З січня поліція отримала законні повноваження штрафувати авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:17

АЭС вроде договорилась с министрами не штрафовать б***.А по ходу кто-то врет безбожно.
baksheevbogdan
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:23

Цікаво, скільки штрафів виписано та стягнено
Всюдиносапхайчик
 
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