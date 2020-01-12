Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.
Дивися повний текст ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу електроенергії - ЗМІ.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:21
ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу електроенергії - ЗМІ.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:21
Ну это нормально, Ахметовы, Коломойские могут себе позволить. А вот ФОП что бы взять свои деньги должен еще доказать, что он уплатил налоги. В общем все начинается красиво, а потом как всегда.
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:29
за 10 гривень - мозг будут выедать....... а Ринату... подождём, бня, потерпим!!!
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