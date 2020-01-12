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ДТЕК Ахметова припинила
платити державі за передачу...

ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:21

ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.

Дивися повний текст ДТЕК Ахметова припинила платити державі за передачу електроенергії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:21

Ну это нормально, Ахметовы, Коломойские могут себе позволить. А вот ФОП что бы взять свои деньги должен еще доказать, что он уплатил налоги. В общем все начинается красиво, а потом как всегда.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:29

за 10 гривень - мозг будут выедать....... а Ринату... подождём, бня, потерпим!!!
mapamapa
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