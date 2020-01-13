Президент України підписав указ про можливості для українців лікування в лікарні «Феофанія», пише сайт Президента України.
Дивися повний текст Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія».
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:39
Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»
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Дивися повний текст Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія».
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:39
..так и вижу, как "тамошние" врачи сидят и ждут, когда к ним из районов повалят бабки (нет, не баксы с еварами, а.. реальные бабуленции из-под подъездов!) со своими болячками... :)
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:46
А что разве там лечили молдаван? Лечили украинцев и будут лечить. Но не всех. А только достойных.
Закон - пыль в глаза лохторату.
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