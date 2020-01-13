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Українці тепер зможуть
лікуватися в лікарні «Феофанія»

Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:39

Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»

Пропонуємо до обговорення:
Президент України підписав указ про можливості для українців лікування в лікарні «Феофанія», пише сайт Президента України.

Дивися повний текст Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:39

..так и вижу, как "тамошние" врачи сидят и ждут, когда к ним из районов повалят бабки (нет, не баксы с еварами, а.. реальные бабуленции из-под подъездов!) со своими болячками... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:46

А что разве там лечили молдаван? Лечили украинцев и будут лечить. Но не всех. А только достойных.
Закон - пыль в глаза лохторату.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:06

Re: Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»

  p_a_l написав:Лечили украинцев и будут лечить. Но не всех. А только достойных.
Закон - пыль в глаза лохторату.

Лечили всех - но за деньги. И будут продолжать так делать, так что да - пыль в глаза...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:10

  Конрад Карлович написав:
  p_a_l написав:Лечили украинцев и будут лечить. Но не всех. А только достойных.
Закон - пыль в глаза лохторату.

Лечили всех - но за деньги. И будут продолжать так делать, так что да - пыль в глаза...


А что с них взять - комики, одним словом.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:36

доступ к услугам Феофании был и раньше, но за деньги и не малые...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:35

Re: Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»

А когда он уже выпустит указ, что украинцы могут дышать украинским воздухом?
Vovick
 
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