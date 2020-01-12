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Кабмін встановив новий
рівень зарплат і премій...

Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:36

Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників.

Дивися повний текст Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників.
R2
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>>До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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pogorelets
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