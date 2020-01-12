Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників.
Дивися повний текст Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:36
Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій...
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Дивися повний текст Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
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