Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій...

Додано: Сер 15 січ, 2020 18:05

А как там насчёт военнослужащих - у них премия достигает в среднем 500% должностного оклада. Например, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заработал за декабрь 97,2 тысячи гривен, из которых зарплата – лишь 15,2 тыс гривен, остальное - премия(540%).

Понятно, что оклады не увеличивают чтобы не пересчитывать военные пенсии ранее уволенным в запас. Но 500-600% премии не на передовой - это уже явный перебор, и циничный беспредел в отношении пенсионеров-силовиков!

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.