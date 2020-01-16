Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників.
Дивися повний текст Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:36
Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
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Це для міністрів реклама?
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:05
А как там насчёт военнослужащих - у них премия достигает в среднем 500% должностного оклада. Например, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заработал за декабрь 97,2 тысячи гривен, из которых зарплата – лишь 15,2 тыс гривен, остальное - премия(540%).
Понятно, что оклады не увеличивают чтобы не пересчитывать военные пенсии ранее уволенным в запас. Но 500-600% премии не на передовой - это уже явный перебор, и циничный беспредел в отношении пенсионеров-силовиков!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:02
R2
Оклады вменяемые, в сравнении со средней зарплатой по стране.Но вот размер премий по всяким надуманым поводам поражает.А еще ведь всякие надбавки за выслугу, за секретность, за важность, за суперэфективность и прочую надуманую дребедень, материальные помощи, оздоровительные.... Короче в среднем на пол лимона в месяц потянет.И того превышение над средней зарплатой по стране в 40-50 раз. Минималку в 4700 грн. даже сравнивать как-то боязно. Министры соседних цивилизованых стран слюной истекают,наблюдая такую шару. А "суперэфективные руководители" еще себе и жилье нехилое в центре столицы отгребают сотнями квадратов.А чего-бы и не позволить себе такую шару. Налогоплательщики все стерпят, главное лапши побольше вовремя навешать пересичному, пока тот занят просмотром всяких "Вечерних кварталов" да "Сватов".Что-то создать они не способны, а вот разделять и властвовать, как и Порошенковская братия, это всегда пожалуйста.
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