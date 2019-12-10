RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ викрила масштабну тіньову
схему в податковій, у...

СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:06

СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело - співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

Дивися повний текст СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у глави ДПС йдуть обшуки - джерело.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:06

А я то думаю, и где они НДС берут :)
Igorten
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], nitro90 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази
R2 » Вів 17 гру, 2019 12:59
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 17:12
anton_gms
СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду...
R2 » Чет 12 гру, 2019 15:56
2 154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 10:21
p_a_l
СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків
R2 » Вів 10 гру, 2019 18:54
6 506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:36
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.