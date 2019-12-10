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СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело - співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.
Дивися повний текст СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у глави ДПС йдуть обшуки - джерело
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R2
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:06
А я то думаю, и где они НДС берут :)
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Igorten
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Додано: Сер 15 січ, 2020 19:05
НДС они берут из воздуха, так же как и НБУ гривну печатает.
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straponesa
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