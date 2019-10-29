RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розмитнення "єврономерів":
проблем вистачає, а пільговий...

Розмитнення "єврономерів": проблем вистачає, а пільговий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:15

Розмитнення "єврономерів": проблем вистачає, а пільговий...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні перебуває близько 1,5 млн авто на єврономерах.

Дивися повний текст Розмитнення \"єврономерів\": проблем вистачає, а пільговий акциз можуть продовжити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92886
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть ухвалити нову ставку розмитнення 1, 2
R2 » Вів 29 жов, 2019 20:43
14 1282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 13:47
silver_arrow_ua
Власники "єврономерів" протестують в центрі Києва (відео) 1, 2
R2 » Вів 17 гру, 2019 13:07
13 819
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 15:19
Тракторист
У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї... 1, 2, 3
R2 » Сер 04 гру, 2019 16:56
21 2086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 23:03
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1279)
15.01.2020 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.