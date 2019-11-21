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У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні, 15 січня, у дію вступає відкоригований тариф разової поїздки в трамваях та тролейбусах Львова.
Дивися повний текст У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
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Додано: Сер 15 січ, 2020 17:33
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