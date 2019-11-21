Відсьогодні, 15 січня, у дію вступає відкоригований тариф разової поїздки в трамваях та тролейбусах Львова.
Дивися повний текст У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:33
У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:32
Re: У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
вроде как уже давным давно ? нет ?
Я вам по секрету скажу что во Львове для ВСЕХ пенсионеров проезд ВСЮДУ безплатный , а кроме пенсионеров мало кто ездит ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
|