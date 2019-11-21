Відсьогодні, 15 січня, у дію вступає відкоригований тариф разової поїздки в трамваях та тролейбусах Львова.
Дивися повний текст У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:33
У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:32
Re: У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті
вроде как уже давным давно ? нет ?
Я вам по секрету скажу что во Львове для ВСЕХ пенсионеров проезд ВСЮДУ безплатный , а кроме пенсионеров мало кто ездит ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:09
Не по секрету - у Львові не тільки пенсіонери в громадському транспорті їздять. Ще студенти, учні і всі кому набридло в корках на роботу стояти власним транспортом - повтикав трохи в смартфон і опа.. вже приїхав
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:31
Самая высокая стоимость в Харькове!: Метро - 8грн., Автобус - 10грн., Тр-Тролл.-6грн уже больше года. Пенсионерам - безплатно, если хочешь узнать про себя все от водилы автобуса. В коммунальном транспорте - без проблем!
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:29
В сопоставимом по расстояниям Нижнем Новгороде - трамвай/троллейбус/метро/автобус -28 рублей (при оплате картой 26), маршрутки 30. Помнится, пару лет назад разрыв был кратный.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:02
Волгарь, а зарплаты/пенсии в Харькове и Н. Новгороде не пробовали сопоставить? Да и налоги наши (19,5%) со своими 13% сопоставьте...
|