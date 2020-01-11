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Голова Держгеослужби розповів,
як буде вирішуватися...

Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:16

Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Держгеослужби Роман Опімах.

Дивися повний текст Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися проблема \"сплячих ліцензій\".
R2
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