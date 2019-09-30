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ФГВФО відзвітував про
відшкодування вкладникам...

ФГВФО відзвітував про відшкодування вкладникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:54

ФГВФО відзвітував про відшкодування вкладникам...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом протягом 2019 року Фонд здійснив гарантовані виплати на суму 834 млн грн.

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