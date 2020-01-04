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Авіакатастрофа в Ірані:
сім'ям загиблих українців...

Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21

Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців виділили допомогу.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21

$8 тис цінить Україна життя своїх громадян... :(
v_golub
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