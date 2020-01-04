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Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Авіакатастрофа в Ірані: сім'ям загиблих українців виділили допомогу
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Додано: Сер 15 січ, 2020 19:21
$8 тис цінить Україна життя своїх громадян... :(
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v_golub
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Додано: Чет 16 січ, 2020 10:03
v_golub написав:
$8 тис цінить Україна життя своїх громадян...
Україна к этой трагедии вообще никаким боком не причастна. Поэтому -- спасибо, что хоть так ценит.
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_hunter
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