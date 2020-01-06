Згідно з новими змінами до трудового законодавства, компенсації за звільнення працівника зростуть удвічі, заявив міністр економрозвитку Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Компенсації за звільнення зростуть удвічі, - Милованов.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55
Компенсації за звільнення зростуть удвічі, - Милованов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компенсації за звільнення зростуть удвічі, - Милованов.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55
А за 2 нарушения тебя могут уволить бесплатно. А можно переписать новый договор так, что ты уволишься сам.
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